В Совфеде прокомментировали попадание Магадана в список городов с самой высокой зарплатой

Член Совета Федерации, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков в беседе с Inforeactor прокомментировал попадание Магадана в список городов с самой высокой зарплатой.

Как отметил Широков, это логистический центр, где находятся и зарегистрированы самые крупные предприятия региона.

«Так, на размер средней зарплаты влияет зарплата, связанная с выплатами в основных секторах экономики региона. Я имею в виду прежде всего рыбодобывающую, золотодобывающую промышленность и электроэнергетику», — сказал он.

По его словам, нельзя забывать и банковский центр, где традиционно высокие зарплаты.

Ранее сообщалось, что Москва и Южно-Сахалинск лидируют в рейтинге российских городов по уровню зарплат, худшие показатели — у южных городов.

Независимый финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал данные, согласно которым лидерами по доле высоких зарплат стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.