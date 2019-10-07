Более полутора миллиона человек сделали прививки от гриппа в Москве за месяц

Более полутора миллиона человек сделали прививки от гриппа в столице за месяц, сообщает «Вечерняя Москва».

«При этом 130 тыс. из них предпочли пройти процедуру в мобильных пунктах», — заявила заместитель мэра в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Бесплатная вакцинация доступна более чем в 500 местах. В частности, это прививочные кабинеты в городских поликлиниках, пункты у станций метро, флагманские центры госуслуг «Мои документы», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.