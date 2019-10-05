В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении

При срабатывании системы предупреждения о ракетном нападении у российских военных будет несколько десятков минут на то, чтобы принять решение об ответном ударе, рассказал в эфире «Эха Москвы» начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолий Нестечук.

«Подлётное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит… Эта цифра требует очень серьёзной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем», — приводит его слова РИА Новости.

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций для системы предупреждения, отметил Нестечук.

«Нам очень важно получать информацию о противнике на других стратегических воздушно-космических направлениях. Мы знаем эти места и очень активно работаем над тем, чтобы в последующем в государственной программе вооружения коллегами в Министерстве обороны это было воплощено в конкретное решение», — добавил начальник штаба.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

Как отмечал глава ведомства Сергей Лавров, контрпродуктивный подход американской стороны в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.

Эксперт Игорь Коротченко, комментируя URA.RU слова Рябкова, указал, что это связано с тем, что переговоры о продлении СНВ-III зашли в тупик.