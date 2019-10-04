В Роспотребнадзоре рассказали о проверках питания в школах и детсадах Татарстана

С начала нового учебного года сотрудники управления Роспотребнадзора по Татарстану проверили 33 школы и 50 детских садов в рамках контроля за организацией питания в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Найденные нарушения были устранены.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в ходе проверки специалисты отобрали и исследовали 165 проб сырья, используемого для приготовления блюд, по физико-химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Ещё 166 проб готовых блюд изучили по микробиологическим показателям, 85 — по калорийности, 42 — по санитарно-химическим показателям.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.