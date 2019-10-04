Метро Москвы отсудило у организаторов акции 27 июля 55 тысяч рублей

Коптевский суд взыскал почти 55 тыс. рублей с организаторов несогласованной акции в Москве 27 июля по иску Московского метрополитена, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что предприятие потребовало компенсировать убытки за то, что в выходной день на работу вышли шесть начальников станций и первый заместитель начальника службы движения.

В конце августа сообщалось, что Московский метрополитен подал иск в связи с несогласованной акцией 27 июля.

Всего по итогам акции 27 июля в Москве суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированного мероприятия.

Мосгортранс, в частности, требовал взыскать с ответчиков ущерб на сумму более 1,2 млн рублей из-за потери рейсов в связи с перекрытием проезжей части участниками акций в разных районах столицы.