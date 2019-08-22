Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля

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Московский метрополитен подал иск к организаторам несогласованной акции 27 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Ответчиками по иску заявлены Галямина Ю.Е., Жданов И.Ю., Милов В.С., Навальный А.А., Соловьёв А.Ю., Степанов О.О., Яшин И.В.», — заявили в Коптевском суде Москвы.

Сумма и предмет иска не уточняются.

Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.

Мосгортранс требует взыскать с ответчиков ущерб на сумму более 1,2 млн рублей из-за потери рейсов в связи с перекрытием проезжей части участниками несогласованных акций в разных районах Москвы.

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