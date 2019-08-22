Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля
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- РИА Новости
«Ответчиками по иску заявлены Галямина Ю.Е., Жданов И.Ю., Милов В.С., Навальный А.А., Соловьёв А.Ю., Степанов О.О., Яшин И.В.», — заявили в Коптевском суде Москвы.
Сумма и предмет иска не уточняются.
Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Мосгортранс требует взыскать с ответчиков ущерб на сумму более 1,2 млн рублей из-за потери рейсов в связи с перекрытием проезжей части участниками несогласованных акций в разных районах Москвы.