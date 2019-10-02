СК усилит безопасность своих сотрудников после недавнего убийства

Следственный комитет усилит безопасность своих сотрудников, которые занимаются приёмом граждан, после убийства полковника юстиции Владислава Капустина возле проходной здания ведомства в Москве.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

«Главой ведомства поручено проанализировать регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приёма, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений», — указала представитель СК Светлана Петренко.

Нападение на сотрудника СК произошло 1 октября. Получивший ранение Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание.

Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на сотрудника СК, предъявили обвинение по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).