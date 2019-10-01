Скончался раненный при нападении в Москве сотрудник СК

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета, который был ранен ножом у проходной ведомства в Москве, скончался. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России. Инцидент произошёл днём во вторник, 1 октября. Нападавший был задержан.

«Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание, после совершённого на него нападения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Капустин выполнял свои обязанности по организации приёма граждан, когда получил смертельное ранение.

Пострадавшего экстренно госпитализировали для операции, но его жизнь спасти не удалось.

Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения.

Ранее в СК заявили, что сотрудник ведомства во время исполнения служебных обязанностей «получил ножевое ранение у проходной» в Техническом переулке.

Нападавший был задержан.

Как сообщал источник в медицинских кругах, сотрудник СК получил ранение аорты.