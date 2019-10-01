Скончался раненный при нападении в Москве сотрудник СК

Короткая ссылка
RT
Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета, который был ранен ножом у проходной ведомства в Москве, скончался. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России. Инцидент произошёл днём во вторник, 1 октября. Нападавший был задержан.
Скончался раненный при нападении в Москве сотрудник СК
  • РИА Новости

«Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание, после совершённого на него нападения», — говорится в сообщении

Как отмечается, Капустин выполнял свои обязанности по организации приёма граждан, когда получил смертельное ранение.

Пострадавшего экстренно госпитализировали для операции, но его жизнь спасти не удалось. 

Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения.

Ранее в СК заявили, что сотрудник ведомства во время исполнения служебных обязанностей «получил ножевое ранение у проходной» в Техническом переулке.

Нападавший был задержан. 

Как сообщал источник в медицинских кругах, сотрудник СК получил ранение аорты. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить