Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве

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RT
Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета ранен ножом у проходной ведомства в Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что нападавший задержан и в настоящее время с ним работают следователи. Мотивы нападения пока неизвестны.
Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве
  • РИА Новости

«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила Петренко.

В начале августа в Тюмени мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам Росгвардии, один из правоохранителей пострадал, нападавшего обезвредили. Впоследствии он был арестован. Как сообщалось, обвинение предъявлено 49-летнему жителю города Тюмени.

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