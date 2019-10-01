Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве
- РИА Новости
«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила Петренко.
В начале августа в Тюмени мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам Росгвардии, один из правоохранителей пострадал, нападавшего обезвредили. Впоследствии он был арестован. Как сообщалось, обвинение предъявлено 49-летнему жителю города Тюмени.