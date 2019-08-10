В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В Тюмени мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам Росгвардии, один из правоохранителей пострадал, нападавшего обезвредили. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

По его словам, экипаж группы задержания вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии в ходе патрулирования на улице Интернациональной заметил возле одного из жилых домов подозрительного гражданина.

«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — заявил Грибакин.

Он добавил, что жизни сотрудника ничто не угрожает. Злоумышленник пытался скрыться, для его задержания было применено табельное оружие.

Нападавшего задержали и обезоружили, после чего он был госпитализирован с ранением ног. Отмечается, что предмет, который бросил злоумышленник, оказался рюкзаком.

Ранее житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского.