В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

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В Тюмени мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам Росгвардии, один из правоохранителей пострадал, нападавшего обезвредили. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.
В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
  • РИА Новости

По его словам, экипаж группы задержания вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии в ходе патрулирования на улице Интернациональной заметил возле одного из жилых домов подозрительного гражданина.

«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — заявил Грибакин.

Он добавил, что жизни сотрудника ничто не угрожает. Злоумышленник пытался скрыться, для его задержания было применено табельное оружие.

Нападавшего задержали и обезоружили, после чего он был госпитализирован с ранением ног. Отмечается, что предмет, который бросил злоумышленник, оказался рюкзаком.

Ранее житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского.

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