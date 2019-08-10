В Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
- РИА Новости
По его словам, экипаж группы задержания вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии в ходе патрулирования на улице Интернациональной заметил возле одного из жилых домов подозрительного гражданина.
«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — заявил Грибакин.
Он добавил, что жизни сотрудника ничто не угрожает. Злоумышленник пытался скрыться, для его задержания было применено табельное оружие.
Нападавшего задержали и обезоружили, после чего он был госпитализирован с ранением ног. Отмечается, что предмет, который бросил злоумышленник, оказался рюкзаком.
Ранее житель Якутии застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского.