Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
- АГН «Москва»
«Григорьев обвиняется по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.
Следствие ходатайствует об аресте Григорьева.
Нападение на сотрудника СК произошло во вторник, 1 октября. Получивший ранение Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание.
По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.