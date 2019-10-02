Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение

Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.

«Григорьев обвиняется по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.

Следствие ходатайствует об аресте Григорьева.

Нападение на сотрудника СК произошло во вторник, 1 октября. Получивший ранение Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание.

По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.