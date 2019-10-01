Павильоны «Здоровая Москва» закроются 6 октября
- © mos.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, выездной формат диспансеризации в парках оказался очень удобным.
«Несмотря на дождливую погоду, горожане продолжают активно приходить в медицинские павильоны для проверки своего здоровья», — отметил он.
Москвичи могут, в частности, проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, сделать ЭКГ, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.