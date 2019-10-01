Павильоны «Здоровая Москва» закроются 6 октября

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Павильоны «Здоровая Москва» завершат работу 6 октября. Проверить своё здоровье можно с 8:00 до 22:00. Приём займёт 40—60 минут.
Павильоны «Здоровая Москва» закроются 6 октября
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, выездной формат диспансеризации в парках оказался очень удобным.

«Несмотря на дождливую погоду, горожане продолжают активно приходить в медицинские павильоны для проверки своего здоровья», — отметил он.

Москвичи могут, в частности, проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ по более чем 20 показателям, сделать ЭКГ, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.

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