Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года
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- РИА Новости
Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
По итогам обследования 423 тыс. человек признаны здоровыми, почти 194 тыс. имеют риск развития хронических заболеваний.
У 647 тыс. обнаружены заболевания, требующие наблюдения или помощи.
«Диспансеризация помогает обнаружить многие заболевания на ранней стадии. Это позволяет своевременно начать лечение и, как следствие, влияет на его результат», — отметила Мухтасарова.
Ранее НСН сообщала, что на Сахалине запустили проект «Диспансеризация на колёсах».