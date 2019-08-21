Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».

Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

По итогам обследования 423 тыс. человек признаны здоровыми, почти 194 тыс. имеют риск развития хронических заболеваний.

У 647 тыс. обнаружены заболевания, требующие наблюдения или помощи.

«Диспансеризация помогает обнаружить многие заболевания на ранней стадии. Это позволяет своевременно начать лечение и, как следствие, влияет на его результат», — отметила Мухтасарова.

Ранее НСН сообщала, что на Сахалине запустили проект «Диспансеризация на колёсах».