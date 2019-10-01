В Госдуме заявили о необходимости плавного сокращения рабочей недели

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил RT о необходимости поэтапно переходить к сокращению продолжительности рабочей недели.

«Мы можем говорить о поэтапном переходе к сокращению продолжительности рабочей недели в условном формате: 2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, любые серьёзные переходы могут и должны быть плавными.

Шеин также отметил, что в сокращении продолжительности рабочей недели нет никакой катастрофы и трагедии.

«В XIX веке, начале XX века человечество дважды переходило на серьёзное сокращение рабочего времени. Это не сопровождалось никаким крахом в экономике, а, наоборот, ростом производительности труда, потому что люди восстанавливали свои силы, и, разумеется, уменьшением безработицы», — добавил он.

По его мнению, такие системные решения важно проводить в жизнь при согласовании с профессиональными союзами, которые могут подсказать ряд важных вещей.

Ранее Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.

Инициативу предлагается рассмотреть на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.