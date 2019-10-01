Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Короткая ссылка
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
  • РИА Новости

Инициативу предлагается рассмотреть на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе. Как отмечал премьер России Дмитрий Медведев, переход на короткую неделю возможен, но не «сию минуту».

Газета «Известия» сообщала, что в Министерстве труда и социальной защиты России планируют обсудить введение в тестовом режиме четырёхдневной рабочей недели на предприятиях.

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж заявил, что зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться. Вместе с тем продолжительность смен не должна расти.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить