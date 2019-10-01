Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инициативу предлагается рассмотреть на площадке Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе. Как отмечал премьер России Дмитрий Медведев, переход на короткую неделю возможен, но не «сию минуту».

Газета «Известия» сообщала, что в Министерстве труда и социальной защиты России планируют обсудить введение в тестовом режиме четырёхдневной рабочей недели на предприятиях.

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж заявил, что зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться. Вместе с тем продолжительность смен не должна расти.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.