В Минтруде назвали условия возможного сокращения рабочей недели

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Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться. Вместе с тем продолжительность смен не должна расти, рассказал директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.
В Минтруде назвали условия возможного сокращения рабочей недели
  • РИА Новости

По его словам, увеличение рабочей смены будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья.

«Идти по этому пути — да, наверное, нужно, но очень аккуратно, с изучением всех мнений и всех нюансов», — сказал Корж ТАСС.

Апробация короткой рабочей недели должна быть просчитана вместе с регионом и отраслью, подчеркнул он.

«Тут нужно очень чётко расставить возможные акценты и чётко сепарировать по видам деятельности. И сейчас, на самом деле, Трудовой кодекс позволяет сокращать и рабочую неделю, и рабочее время. В кодексе установлены верхние пределы — не более 40 часов, не более пяти дней и так далее», — отметил он.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.

Как отмечал премьер России Дмитрий Медведев, переход на короткую неделю возможен, но не «сию минуту».

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