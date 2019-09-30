Минздрав предложил отменить налог на землю для врачей первичного звена

Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила отменить налог на недвижимое имущество и землю для медработников первичного звена здравоохранения.

«Мы обратились к президенту России с инициативой об обнулении налога на недвижимое имущество и землю для всех медицинских работников, работающих в первичном звене у нас в стране», — приводит ТАСС слова Скворцовой.

Она отметила, что министерство заинтересовано «чрезвычайно в развитии частного сегмента, взаимодействующего с первичным звеном в здравоохранении».

Ранее Скворцова рассказала о повышенных выплатах, которые должны помочь в привлечении врачей в отдалённые и труднодоступные регионы страны.

Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Госсовете Удмуртии рассмотрели предложение распространить программу «Земский доктор» на города с населением до 100 тыс. человек.