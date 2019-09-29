Эксперт рассказал, как отличить грипп от ОРВИ
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт департамента.
По словам эксперта, ОРВИ — это общее название для любой респираторной вирусной инфекции, тогда как возбудитель гриппа является одним из представителей данной группы вирусов, и именно он может привести к серьёзным осложнениям.
Как пояснил Тяжельников, заболевание гриппом начинается резко, в течение нескольких часов после заражения.
«У человека появляются сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадка может подняться до 40 градусов», — сказал он.
Эксперт также сообщил, что при гриппе температуру сложно сбить в течение нескольких суток, появляется сухой кашель, переходящий во влажный.
В случае с ОРВИ температура редко достигает 39 градусов и держится до двух дней, а слабость и ломота в мышцах и суставах выражены не столь явно.
«Ещё одним отличием является продолжительность течения болезни. ОРВИ не длится дольше недели, после выздоровления человек чувствует себя хорошо, а грипп проходит за 7—10 дней, и недомогания остаются ещё до трёх недель после выздоровления», — сообщил Тяжельников.
Он добавил, что самый эффективный способ защиты от гриппа — своевременная вакцинация.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.