Эксперт оценила возможный вред чайных пакетиков
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«Это хорошо, когда именно чайные растения используют, но в худших случаях используют неизвестно что. Я вообще не рекомендую использовать пакетики, самый лучший чай вы можете купить на развес в специализированных магазинах», — заявила она.
Тихонова советует покупать обычный чёрный или зелёный чай без ароматизаторов или добавок.
Как считает эксперт, это наиболее верный подход к своему здоровью.
Ранее диетолог Юлия Чехонина в беседе с Пятым каналом оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день.