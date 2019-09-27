Эксперт оценила возможный вред чайных пакетиков

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Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в беседе с Nation News оценила возможный вред чайных пакетиков.
Эксперт оценила возможный вред чайных пакетиков
  • Pixabay

«Это хорошо, когда именно чайные растения используют, но в худших случаях используют неизвестно что. Я вообще не рекомендую использовать пакетики, самый лучший чай вы можете купить на развес в специализированных магазинах», — заявила она.

Тихонова советует покупать обычный чёрный или зелёный чай без ароматизаторов или добавок.

Как считает эксперт, это наиболее верный подход к своему здоровью.

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