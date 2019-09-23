Олега Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего

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Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявлен в розыск как без вести пропавший, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
Олега Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего
  • РИА Новости

«Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска», — цитирует агентство ведомство.

Информацию о том, кто является инициатором розыска, в МВД не раскрыли.

Ранее Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении на территории США Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб.

Как сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, в Москве считают спекуляциями историю с Олегом Смоленковым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.

10 сентября CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что спецслужбы США в 2017 году вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» американского лидера Дональда Трампа к секретной информации.

Трамп, комментируя данные СМИ, отметил, что ничего об этом не знает. 

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