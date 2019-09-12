В МИД России назвали спекуляциями историю с Олегом Смоленковым

Короткая ссылка
В Москве считают спекуляциями историю с Олегом Смоленковым, которого СМИ называют информатором спецслужб США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
В МИД России назвали спекуляциями историю с Олегом Смоленковым
  • РИА Новости

«Мелькали рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы: это всё сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод» для того, чтобы нагнетать недоверие к нам в США», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он предположил, что похожие ситуации могут появиться по мере приближения к американским выборам, «где опять будут искать российские следы, какие-то российские непонятные вовлечённости или нашу причастность к чему-то».

По словам дипломата, в Вашингтоне прокручивается «одна и та же шарманка», но она рано или поздно сломается, так как «российские следы» уже всем надоели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить