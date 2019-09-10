Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля

Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Песков, должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц, «так называемых указных должностей».

«Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction — «криминального чтива», — добавил он.

Ранее CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что спецслужбы США в 2017 году вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» американского лидера Дональда Трампа к секретной информации.

Трамп, комментируя данные СМИ, отметил, что ничего об этом не знает.

При этом в управлении делами российского президента подчёркивали, что Смоленков не являлся их сотрудником.