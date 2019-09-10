Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля

Короткая ссылка
Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Песков, должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц, «так называемых указных должностей».

«Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction — «криминального чтива», — добавил он.

Ранее CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что спецслужбы США в 2017 году вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» американского лидера Дональда Трампа к секретной информации.

Трамп, комментируя данные СМИ, отметил, что ничего об этом не знает. 

При этом в управлении делами российского президента подчёркивали, что Смоленков не являлся их сотрудником

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить