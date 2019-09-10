В управделами президента заявили, что у них не работал Олег Смоленков

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Олег Смоленков, которого в СМИ называют информатором США, не являлся сотрудником управления делами президента России. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
В управделами президента заявили, что у них не работал Олег Смоленков
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента России», —сказала Крылова.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что американские спецслужбы в 2017 году якобы вывели из России «высокопоставленного осведомителя».

«Нет, я об этом ничего не знаю», — сказал Трамп.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, «осведомитель» был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением Трампа к секретной информации».

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