В управделами президента заявили, что у них не работал Олег Смоленков

Олег Смоленков, которого в СМИ называют информатором США, не являлся сотрудником управления делами президента России. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

«Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента России», —сказала Крылова.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что американские спецслужбы в 2017 году якобы вывели из России «высокопоставленного осведомителя».

«Нет, я об этом ничего не знаю», — сказал Трамп.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, «осведомитель» был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением Трампа к секретной информации».