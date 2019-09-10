Трамп прокомментировал сообщения о «выводе осведомителя» из России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что американские спецслужбы в 2017 году якобы вывели из России «высокопоставленного осведомителя».

«Нет, я об этом ничего не знаю», — сказал Трамп журналистам во время выступления, которое транслировал Fox.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, «осведомитель» был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением Трампа к секретной информации». Кроме того, телеканал утверждает, что американский лидер якобы проводил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским экс-послом в США Сергеем Кисляком, в ходе которой «обсудил совершенно секретные разведанные» о деятельности ИГ*.

«Ошибочные предположения о том, что работа президента с самой секретной разведкой нашей страны, к которой он имеет доступ каждый день, привела к предполагаемой операции по выводу, неверны», — заявила директор управления по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл.

При этом президент США отметил, что ведомство ответило на вопрос по этой теме «прекрасно».

«Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», — подчеркнул Трамп.

В свою очередь высокопоставленный источник в МИД России в разговоре с газетой «Коммерсантъ» отметил, что «сложно комментировать часть, связанную с «очень ценным агентом».

«Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN ещё не придумывала», — отметил собеседник издания.

Он также назвал ситуацию «чистой воды паранойей».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.