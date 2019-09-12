Захарова рассказала о запросе в Интерпол по ситуации со Смоленковым

Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении на территории США Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьёй», — сказала она.

Захарова отметила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Спустя два года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится на территории США», — добавила она.

При этом Захарова подчеркнула, что данная информация требует проверки.

«И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединённых Штатов Америки», — сказала Захарова.

Она также отметила, что весь сюжет CNN является классической пропагандой и связан с началом в США предвыборной кампании.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что в Москве считают спекуляциями историю с Олегом Смоленковым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.