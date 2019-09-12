Захарова рассказала о запросе в Интерпол по ситуации со Смоленковым

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Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении на территории США Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб.
Захарова рассказала о запросе в Интерпол по ситуации со Смоленковым
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьёй», — сказала она.

Захарова отметила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Спустя два года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится на территории США», — добавила она.

При этом Захарова подчеркнула, что данная информация требует проверки.

«И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединённых Штатов Америки», — сказала Захарова.

Она также отметила, что весь сюжет CNN является классической пропагандой и связан с началом в США предвыборной кампании.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что в Москве считают спекуляциями историю с Олегом Смоленковым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.

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