Захарова рассказала о запросе в Интерпол по ситуации со Смоленковым
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьёй», — сказала она.
Захарова отметила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.
«Спустя два года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится на территории США», — добавила она.
При этом Захарова подчеркнула, что данная информация требует проверки.
«И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединённых Штатов Америки», — сказала Захарова.
Она также отметила, что весь сюжет CNN является классической пропагандой и связан с началом в США предвыборной кампании.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что в Москве считают спекуляциями историю с Олегом Смоленковым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.