В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих

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Заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
  • РИА Новости

Таким образом, как передаёт РИА Новости, он прокомментировал слова первого замглавы Минфина Татьяны Нестеренко, сообщившей, что с 2020 года начнётся реализация реформы, которая приведёт к сокращению численности госслужащих.

«Заявление коллег из Министерства финансов России несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», — сказал он.

По его словам, в настоящее время «идёт обсуждение разных концепций и подходов к реформированию».

Как отметил Осипов, премьер Дмитрий Медведев вскоре планирует провести ряд совещаний на эту тему.

Ранее Нестеренко сообщила, что с 2020 года начнётся реформа в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих

При этом в сентябре министр финансов Антон Силуанов также заявлял, что в 2020 году ожидается сокращение числа чиновников.

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