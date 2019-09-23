В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
- РИА Новости
Таким образом, как передаёт РИА Новости, он прокомментировал слова первого замглавы Минфина Татьяны Нестеренко, сообщившей, что с 2020 года начнётся реализация реформы, которая приведёт к сокращению численности госслужащих.
«Заявление коллег из Министерства финансов России несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», — сказал он.
По его словам, в настоящее время «идёт обсуждение разных концепций и подходов к реформированию».
Как отметил Осипов, премьер Дмитрий Медведев вскоре планирует провести ряд совещаний на эту тему.
Ранее Нестеренко сообщила, что с 2020 года начнётся реформа в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих.
При этом в сентябре министр финансов Антон Силуанов также заявлял, что в 2020 году ожидается сокращение числа чиновников.