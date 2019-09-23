В Минфине назвали число госслужащих в России

В России более 850 тыс. государственных гражданских служащих, при этом на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.

По её словам, суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения составляет в настоящее время около 1,7%.

«По данным на 1 июля, в стране порядка 855 тыс. государственных гражданских служащих. Из них 603 тыс. человек — федеральные гражданские служащие, 252 тыс. — гражданские служащие регионов», — сказала она.

Как отметила замминистра, в органах местного самоуправления в данный момент работают ещё 395 тыс. муниципальных служащих.

Нестеренко добавила, что к чиновникам принято относить не только госслужащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов.

«Их около 2,4 млн человек. Получается, на 10 тыс. населения России приходится 163 чиновника. Это 3,3% от численности занятых в экономике», — пояснила она.

Ранее Нестеренко сообщила, что в России с 2020 года начнётся реформа в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих.

В середине сентября министр финансов Антон Силуанов также заявлял, что в следующем году ожидается сокращение числа чиновников.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что Россия нуждается в чиновниках «другого качества», а сокращать их численность не нужно.