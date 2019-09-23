В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих с 2020 года

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT анонсированную Минфином реформу в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет.

Гутенёв подчеркнул, что предложение не является новым, но при этом отметил, что инициатива не теряет своей актуальности.

«Дело в том, что уже с понятной периодичностью возникают идеи, как региональные, так и на федеральном уровне, оптимизировать количество чиновников с целью не только увеличения зарплаты, сохранив фонд оплаты труда, но и для снижения административного давления, различных барьеров», — пояснил депутат.

По словам парламентария, подобные идеи «найдут понимание».

«Цикл сокращения приведёт к более бодрой работе и повышению зарплат тем госслужащим, которые в результате аттестации или каких-то других объективных мер сохранят своё место», — заключил он.

Ранее первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года российские власти начнут реализацию реформы в сфере госуправления, которая приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

В середине сентября первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что в 2020 году ожидается сокращение числа чиновников.