Минюст опроверг данные об отмене некоторых профессиональных праздников

Информация о якобы отмене некоторых профессиональных праздников в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минюста.

«Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма «регуляторная гильотина» не планируется», — приводит РИА Новости сообщения.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что могут быть отменены День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Отмечалось, что проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых нормативных актов должны подготовить к середине ноября.

Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с НСН прокомментировал данные сообщения.



