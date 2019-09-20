Минюст опроверг данные об отмене некоторых профессиональных праздников

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Информация о якобы отмене некоторых профессиональных праздников в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минюста.
Минюст опроверг данные об отмене некоторых профессиональных праздников
  • РИА Новости

«Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма «регуляторная гильотина» не планируется», — приводит РИА Новости сообщения.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что могут быть отменены День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Отмечалось, что проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых нормативных актов должны подготовить к середине ноября.

Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с НСН прокомментировал данные сообщения.

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