Эксперт оценил возможную отмену нескольких профессиональных праздников в России

Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с НСН негативно оценил возможную отмену в России нескольких профессиональных праздников, в том числе Дня воздушного флота.

«Почему-то отменяют не все праздники. Новый год не отменяют. 8 Марта давайте отменим, 23 Февраля давайте отменим, всё отменим», — заявил он.

По его словам, благодаря праздникам дети хотя бы знают, что в стране есть авиация, радио, что и когда образовалось. Как отметил Краснопёров, это история.

Ранее сообщалось, что проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых нормативных актов должен быть подготовлен к 15 ноября.