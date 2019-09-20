Эксперт оценил возможную отмену нескольких профессиональных праздников в России
- РИА Новости
«Почему-то отменяют не все праздники. Новый год не отменяют. 8 Марта давайте отменим, 23 Февраля давайте отменим, всё отменим», — заявил он.
По его словам, благодаря праздникам дети хотя бы знают, что в стране есть авиация, радио, что и когда образовалось. Как отметил Краснопёров, это история.
Ранее сообщалось, что проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых нормативных актов должен быть подготовлен к 15 ноября.