В России могут отменить несколько профессиональных праздников

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В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников.

Таким образом, могут быть отменены, такие праздники, как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Отмечается, что проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых нормативных актов должен быть подготовлен к 15 ноября.

Как уточняется, профильным ведомствам поручили внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению к 10 октября.

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