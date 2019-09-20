В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

По данным издания, в настоящее время рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников.

Таким образом, могут быть отменены, такие праздники, как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Отмечается, что проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых нормативных актов должен быть подготовлен к 15 ноября.

Как уточняется, профильным ведомствам поручили внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней, а также представить в правительство предложения по их дополнению к 10 октября.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.