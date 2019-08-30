В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.
В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

«Чем больше выходных, тем лучше, естественно, с учётом нормы рабочего времени на текущий год и 2020 год. Это правильно, поскольку 31 декабря мало кто может серьёзно относиться к работе, кроме тех, кто выполняет разные государственные поручения и государственные заказы», — заявила она.

Как напомнила Бессараб, новогодние каникулы были в России не всегда. По словам депутата, было по-разному, но будет неплохо, если россияне получат шанс отдохнуть 31 декабря.

«Почему нет, если у работодателя будет возможность перенести отработку на другой день. Это будет замечательно», — добавила она.

Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020-го россиян ожидают выходные дни.

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