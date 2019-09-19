В России могут зарегистрировать отечественный аналог «Фризиума»
- РИА Новости
«С Московским эндокринным заводом мы провели переговоры о возможности регистрации отечественного аналога («Фризиума». — RT)», — цитирует Романова РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что процедура регистрации «Фризиума» пройдёт в ускоренном режиме без клинических исследований.
Компания Sanofi, которая производит лекарство, в течение месяца подаст соответствующее заявление.
В ведомстве также проинформировали, что запасов препарата хватит до того момента, когда он будет зарегистрирован.
В августе сообщалось о задержании москвички, которая заказала по почте «Фризиум» для своего ребёнка.