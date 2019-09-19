В России могут зарегистрировать отечественный аналог «Фризиума»

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Отечественный аналог противосудорожного препарата «Фризиум» может быть зарегистрирован в России, сообщил глава департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.
В России могут зарегистрировать отечественный аналог «Фризиума»
  • РИА Новости

«С Московским эндокринным заводом мы провели переговоры о возможности регистрации отечественного аналога («Фризиума». — RT)», — цитирует Романова РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что процедура регистрации «Фризиума» пройдёт в ускоренном режиме без клинических исследований. 

Компания Sanofi, которая производит лекарство, в течение месяца подаст соответствующее заявление.

В ведомстве также проинформировали, что запасов препарата хватит до того момента, когда он будет зарегистрирован.

В августе сообщалось о задержании москвички, которая заказала по почте «Фризиум» для своего ребёнка.

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