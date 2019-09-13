Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.

«И с учётом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», — цитирует РИА Новости Скворцову.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя.

16 августа таможенники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков задержали москвичку при получении по почте психотропного препарата «Фризиум» для своего ребёнка.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины, заказавшей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.