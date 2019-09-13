Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.
Скворцова рассказала о процессе регистрации «Фризиума» в России
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«И с учётом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», — цитирует РИА Новости Скворцову.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя.

16 августа таможенники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков задержали москвичку при получении по почте психотропного препарата «Фризиум» для своего ребёнка.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины, заказавшей не зарегистрированный в России противосудорожный препарат «Фризиум» для своего ребёнка, больного эпилепсией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить