Нарколог оценил рекомендации о норме потребления алкоголя каждый день

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Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, психиатр-нарколог, директор Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ Евгений Брюн в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что специалисты в Министерстве здравоохранения России рассказали об относительно безопасной норме ежедневного потребления алкоголя.
Нарколог оценил рекомендации о норме потребления алкоголя каждый день
  • РИА Новости

«Я не готов обсуждать слова Минздрава, особенно когда неизвестно, кто это говорит. Мировое сообщество считает, что разрешённая доза алкоголя — это ноль», — сказал Брюн.

По его словам, есть маркер злоупотребления алкоголя, в каждом индивидуальном случае всё выясняется: для одних 200 мл вина не станет злоупотреблением, для других — станет.

«У одного человека ферментативная система быстро перерабатывает алкоголь, у кого-то она более медленно перерабатывает, а то и не перерабатывает вообще», — пояснил эксперт.

В качестве конкретного примера относительно безопасной ежедневной дозы алкоголя специалисты приводят около 200 мл вина крепостью 12% для женщин и около 900 мл пива крепостью 4,5% для мужчин в день.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

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