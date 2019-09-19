В Минздраве назвали безопасную норму ежедневного потребления алкоголя

Специалисты в Министерстве здравоохранения России рассказали об относительно безопасной норме ежедневного потребления алкоголя.

«Если говорить о количественной стороне, то пределами такого употребления (сопряжённого с незначительным риском) считаются: для женщин — не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трёх стандартных порций в день», — цитирует экспертов РИА Новости.

Уточняется, что под стандартной порцией подразумевается 10 г чистого алкоголя. При этом отмечается, что напитки бывают разной крепости, поэтому и порция является вариативной величиной.

В качестве конкретного примера относительно безопасной ежедневной дозы алкоголя специалисты приводят около 200 мл вина крепостью 12% для женщин и около 900 мл пива крепостью 4,5% для мужчин в день. Предполагается, что подобные объёмы несут незначительный риск здоровью человека.

Вместе с этим в рекомендации подчёркивается: чтобы избежать получения серьёзного вреда от алкоголя, стоит не употреблять его по крайней мере два дня в течение одной недели.

В министерстве отдельно отмечают, что даже небольшие порции алкоголя могут нанести вред, если напиток выпивался «не в то время или не в том месте».

В августе терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в беседе с газетой «Известия» заявил об отсутствии пользы вина для здоровья.