Эксперт заявил об отсутствии пользы вина для здоровья

Терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в беседе с газетой «Известия» заявил об отсутствии пользы вина для здоровья.

«Современная позиция такая, что один бокал в день для мужчины и один бокал в день для женщины безопасны для сердца, но они и не приносят пользы. Кроме того, если пить больше, то повышается риск развития рака молочной железы», — заявил он.

По его словам, чтобы избежать проблем с сердцем, нужно следить за давлением и иметь хотя бы один тонометр на семью.

Как пояснил Ашихмин, давление выше 135 и 85 — повод обратиться к терапевту или кардиологу, поскольку гипертония в России поражает от 35 до 40% населения.

«В России около 300 тыс. в год фатальных инсультов и как минимум в полтора раза больше нефатальных — всё это зависит от давления», — добавил он.

Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Вадим Попов рассказал об отсутствии пользы вина для здоровья сердца.

В мае врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал исследование учёных из Калифорнийского университета, согласно которому два бокала вина в день снижают риск преждевременной смерти.