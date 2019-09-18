В Минздраве оценили заявления об угрозе скачка смертности от рака

Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн прокомментировал публикацию о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.

По его словам, за десять лет заболеваемость раком выросла на 23,7%, при этом смертность за то же время почти не изменилась — её удаётся удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек, пишет газета «Известия».

Как отмечает издание, ссылаясь на Минздрав, на эти цели государство выделяет «беспрецедентно большие средства» — закупает лекарства, особенно для регионов.

Также в рамках программы борьбы с раком вступила в силу новая скрининговая концепция выявления онкозаболеваний.

«На программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен 1 трлн рублей, и я считаю, что программа, её целенаправленная реализация поможет существенно улучшить и систему оказания медицинской помощи», — приводятся слова Каприна.

Как указал специалист, это также даст импульс развитию собственного производства фармпрепаратов и необходимой техники.

Газета подчёркивает, что Минздрав создаёт рабочую группу совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом для реагирования на рыночные колебания.

Группа, как ожидается, займётся разработкой перспективных планов по импортозамещению и будет оперативно разрабатывать и принимать меры по внедрению альтернативных подходов и схем лечения.

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан заявил, что если не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.

По его словам, лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов, начали исчезать.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя Nation News слова Масчана, отметил, что «проблема существует», однако «не нужно пугать людей вот этой теорией».

17 сентября онколог Григорий Кобяков рассказал RT об уровне заболеваемости раком головного мозга в России, а также об основных признаках заболевания.