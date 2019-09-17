В Уфе отчитались о проверке точек общепита после массового отравления шаурмой
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Проверены все точки общепита, принадлежащие владельцу указанного бистро. Принято решение приостановить их работу до окончания расследования.
Глава города Ульфат Мустафин призвал население более внимательно относиться к приобретаемой в подобных точках продукции.
«Если у вас есть сомнения, лучше не покупайте, особенно для детей», — сказал он.
Ранее телеканал «360» сообщал о состоянии отравившихся шаурмой в Уфе.
В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления.