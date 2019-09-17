В Уфе отчитались о проверке точек общепита после массового отравления шаурмой

На оперативном совещании в администрации Уфы отчитались о проверке по факту массового отравления шаурмой, купленной в одном из киосков в микрорайоне Сипайлово. Об этом сообщает Mkset.ru.

© РИА Новости

Проверены все точки общепита, принадлежащие владельцу указанного бистро. Принято решение приостановить их работу до окончания расследования. Глава города Ульфат Мустафин призвал население более внимательно относиться к приобретаемой в подобных точках продукции. «Если у вас есть сомнения, лучше не покупайте, особенно для детей», — сказал он. Ранее телеканал «360» сообщал о состоянии отравившихся шаурмой в Уфе. В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления.