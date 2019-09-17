В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе

В Роспотребнадзоре сообщили, что бактерии золотистого стафилококка стали причиной массового отравления шаурмой в Уфе.

«Количество пострадавших составляет 16, в том числе пять детей. По результатам лабораторных исследований у всех больных выделен золотистый стафилококк», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Кроме того, бактерии стафилококка были найдены и у одного из работников киоска, в котором продавали шаурму.

Ранее сообщалось, что более десяти человек отравились шаурмой, приобретённой в киоске остановочного павильона в микрорайоне Сипайлово в Уфе.

К расследованию причин произошедшего подключилась уфимская прокуратура.