В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе

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В Роспотребнадзоре сообщили, что бактерии золотистого стафилококка стали причиной массового отравления шаурмой в Уфе.
В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе
  • РИА Новости

«Количество пострадавших составляет 16, в том числе пять детей. По результатам лабораторных исследований у всех больных выделен золотистый стафилококк», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Кроме того, бактерии стафилококка были найдены и у одного из работников киоска, в котором продавали шаурму.

Ранее сообщалось, что более десяти человек отравились шаурмой, приобретённой в киоске остановочного павильона в микрорайоне Сипайлово в Уфе.

К расследованию причин произошедшего подключилась уфимская прокуратура.

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