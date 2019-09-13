Прокуратура подключилась к расследованию массового отравления шаурмой в Уфе

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Башкирская прокуратура подключилась к расследованию массового отравления шаурмой в Уфе, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт надзорного ведомства.
Прокуратура подключилась к расследованию массового отравления шаурмой в Уфе
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Результаты всех исследований, проводимых Роспотребнадзором, и весь ход расследования уголовного дела взяты на особый контроль.

Согласно данным следствия, оказавшиеся в больнице люди 11 сентября 2019 года приобрели шаурму в киоске остановочного павильона в микрорайоне Сипайлово.

Ранее, как сообщал телеканал «360», врач-инфекционист ИКБ №4 Агуль Галиева рассказала о состоянии отравившихся.

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