Башкирская прокуратура подключилась к расследованию массового отравления шаурмой в Уфе, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

Результаты всех исследований, проводимых Роспотребнадзором, и весь ход расследования уголовного дела взяты на особый контроль.

Согласно данным следствия, оказавшиеся в больнице люди 11 сентября 2019 года приобрели шаурму в киоске остановочного павильона в микрорайоне Сипайлово.

Ранее, как сообщал телеканал «360», врач-инфекционист ИКБ №4 Агуль Галиева рассказала о состоянии отравившихся.