Прокуратура подключилась к расследованию массового отравления шаурмой в Уфе
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- РИА Новости
Результаты всех исследований, проводимых Роспотребнадзором, и весь ход расследования уголовного дела взяты на особый контроль.
Согласно данным следствия, оказавшиеся в больнице люди 11 сентября 2019 года приобрели шаурму в киоске остановочного павильона в микрорайоне Сипайлово.
Ранее, как сообщал телеканал «360», врач-инфекционист ИКБ №4 Агуль Галиева рассказала о состоянии отравившихся.