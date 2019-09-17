Минздрав: запасов препарата «Фризиум» в России хватит на несколько лет

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В Минздраве сообщили, что количество ввозимого в страну противосудорожного препарата «Фризиум» хватит на несколько лет. В ведомстве полагают, что его запаса хватит до момента, когда иностранный препарат будет зарегистрирован в России.
Минздрав: запасов препарата «Фризиум» в России хватит на несколько лет
  • РИА Новости

«Количества, которое будет ввезено, даже не на один год хватит... Сейчас действительно компания (производитель «Фризиума». — RT) готова подать регистрационное досье, учитывая, что препарат более 20 лет использовался, то есть возможность его зарегистрировать без проведения каких-то исследований», — приводит ТАСС слова представителя Минздрава.

Кроме того, в медицинском ведомстве заявили, что Московский эндокринный завод закупил более 10 тыс. упаковок «Фризиума». Предполагается, что этих запасов хватит до того момента, пока противосудорожный препарат не будет зарегистрирован в России.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что компания Sanofi, которая производит лекарство «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России.

16 августа таможенники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков задержали москвичку при получении по почте психотропного препарата «Фризиум» для своего ребёнка.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием.

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