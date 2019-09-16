Продлена работа павильонов «Здоровая Москва»

Павильоны «Здоровая Москва» продолжат работу до начала октября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на страницу мэра Сергея Собянина в Twitter.

По словам главы города, не все желающие успели пройти бесплатную диспансеризацию.

46 павильонов должны были закрыться 15 сентября. Уже завершили работу 13 площадок для занятий программы «Здоровая Москва».

Ранее сообщалось, что более 300 тыс. человек прошли обследование в павильонах.

Телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.