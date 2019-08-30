Более 300 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Более 300 тыс. человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» в парках и зонах отдыха.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, обследование занимает минимум времени, но помогает оценить состояние здоровья.

Все павильоны оснащены современной диагностической техникой. Для посещения требуется документ, удостоверяющий личность.

В 13 парках и зонах отдыха рядом с павильонами есть специальные площадки, на которых проводят лекции, тренировки и мастер-классы, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.