Эксперт оценил влияние осенней погоды на здоровье

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Латвийский травматолог-ортопед, директор рижской клинической больницы Янис Петронис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил влияние осенней погоды на здоровье.
Эксперт оценил влияние осенней погоды на здоровье
  • РИА Новости

«Нет секрета, что с похолоданием начинаются и ОРВИ, и грипп, и иные инфекции дыхательных путей. Организм человека никак не может перестроиться быстро к более холодной температуре», — заявил он.

По его словам, если есть проблемы с бронхами, то прохладная погода может быть опасна, поскольку появляется риск воспаления лёгких.

Как отметил Петронис, если кашель не проходит более двух недель, периодически поднимается температура, есть недомогание, озноб, боли в спине и груди, то нужно обратиться к семейному врачу.

Кроме того, рассказал эксперт, похолодание и сырость являются «первыми врагами» больных суставов.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.

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