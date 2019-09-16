Фигурант «дела 3 августа» признан виновным в нападении на омоновца

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Тверской суд Москвы признал Павла Устинова виновным в применении насилия к омоновцу в ходе несанкционированной акции 3 августа в центре столицы.
Фигурант «дела 3 августа» признан виновным в нападении на омоновца
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, во время задержания Устинов активно сопротивлялся, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Прокурор просил отправить Устинова в колонию общего режима на шесть лет.

3 августа в центре Москвы состоялась несогласованная акция, в ходе которой, по данным МВД, задержали около 600 человек.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля.

Ещё одного фигуранта дела — Данилу Беглеца — суд приговорил к двум годам колонии

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