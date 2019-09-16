Фигурант «дела 3 августа» признан виновным в нападении на омоновца
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, во время задержания Устинов активно сопротивлялся, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Прокурор просил отправить Устинова в колонию общего режима на шесть лет.
3 августа в центре Москвы состоялась несогласованная акция, в ходе которой, по данным МВД, задержали около 600 человек.
Ранее Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля.
Ещё одного фигуранта дела — Данилу Беглеца — суд приговорил к двум годам колонии.