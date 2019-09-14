Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.
Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей
  • © МЧС России

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие — по 100 тыс. рублей. Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь», — указал он.

Фото соответствующего распоряжения губернатор прикрепил к своему посту.

Ранее Миронов выразил соболезнования родственникам погибших в аварии.

14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 29 человек, ещё семеро погибли.

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