Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие — по 100 тыс. рублей. Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь», — указал он.
Фото соответствующего распоряжения губернатор прикрепил к своему посту.
Ранее Миронов выразил соболезнования родственникам погибших в аварии.
14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 29 человек, ещё семеро погибли.