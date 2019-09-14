В СК проконтролируют расследование ДТП с автобусом под Ярославлем
- © МЧС России
Об этом говорится на сайте СК.
«По поручению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого сегодня под Ярославлем погибли и пострадали люди, будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России», — указывается в заявлении.
Отмечается, что Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки установить причины и обстоятельства аварии.
14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 29 человек, ещё семеро погибли.
В связи с инцидентом МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.