В СК проконтролируют расследование ДТП с автобусом под Ярославлем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать расследование уголовного дела по факту аварии с автобусом в Ярославской области.

Об этом говорится на сайте СК.

«По поручению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого сегодня под Ярославлем погибли и пострадали люди, будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Бастрыкин поручил в предельно сжатые сроки установить причины и обстоятельства аварии.

14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 29 человек, ещё семеро погибли.

В связи с инцидентом МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.