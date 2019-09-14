Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25

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Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25
  • © МЧС России

«В результате ДТП травмы получили 25 человек, среди них ребёнок. Семь человек погибли», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

При этом в территориальном центре медицины катастроф рассказали, что госпитализированы 19 пострадавших.

«У всех 19 пострадавших в ДТП состояние средней степени тяжести», — отметили в центре.

В пресс-службе правительства области заявили, что на месте аварии создан оперативный штаб, работают девять бригад скорой помощи и медицины катастроф.

«Сейчас очень важно максимально эффективно использовать золотой час, когда можно помочь пострадавшим. Поэтому при необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву», — подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту аварии под Ярославлем, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек.

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