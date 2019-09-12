Эксперт оценил долю фальсификата в рыбной продукции в России

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с НСН оценил долю фальсификата в рыбной продукции в России.
Эксперт оценил долю фальсификата в рыбной продукции в России
  • РИА Новости

«70% рыбы в торговых сетях России — это фальсификат, а в случае трески процент подделок ещё выше. И это будет продолжаться, пока не заработает в полном объёме техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции», — утверждает он.

По его словам, во всём мире качеством номер один является рыба, которую только что выловили в море, сделали филе и заморозили, а наихудшее качество — у филе, произведённого из сырья.

Ранее экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» отчитался о проверке трески в ледяной глазури пяти торговых марок. В некоторых образцах зафиксировано превышение норм по содержанию мышьяка в рыбе.

«ПолитЭксперт» сообщал, что Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков.

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